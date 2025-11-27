В Бишкеке обсудили продвижение национальных программ КР по итогам саммита в Дохе

Кабинет министров Кыргызской Республики и Организация Объединенных Наций 26 ноября провели консультации на высоком уровне по итогам Второго Всемирного саммита по социальному развитию, прошедшего в начале ноября в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба ООН в КР.

По ее данным, встреча собрала представителей высших органов государственной власти, агентств системы ООН, международных партнеров, гражданского общества и частного сектора для обсуждения того, как инвестиции в человеческий капитал и укрепление систем социальной защиты могут ускорить инклюзивный и устойчивый рост страны.

Участники отметили тесную взаимосвязь между Дохинской политической декларацией и Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года, предусматривающей комплексный, межсекторальный подход государства и общества к расширению возможностей в сфере образования, здравоохранения, развития навыков, достойной занятости и социальной включенности.

«Эти амбиции, отраженные также в стремлении Кыргызстана войти в число 30 стран-лидеров по достижению ЦУР к 2030 году, задают четкий ориентир для дальнейшего взаимодействия с партнерами правительства в поддержку национальных приоритетов», — говорится в сообщении.

Подчеркивая стремление правительства превратить глобальные обязательства в национальные действия, заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов отметил: «Дохинская политическая декларация полностью совпадает с нашим курсом: мы мобилизуем все национальные и международные ресурсы, чтобы укреплять социальную защиту, образование, здравоохранение и достойный труд. Повышение уровня жизни и благополучия людей — наша главная задача, и она четко закреплена в Национальной программе развития до 2030 года».

Постоянный координатор ООН в Кыргызской Республике Антье Граве подчеркнула важность коллективных усилий — объединения правительства, гражданского общества, международных партнеров, частного сектора и 27 агентств ООН — для согласования приоритетов и продвижения реализации договоренностей.

Она также добавила, что «стратегическое и адресное использование бюджетного пространства и инструментов развития будет иметь ключевое значение для расширения систем социальной защиты, укрепления устойчивых услуг здравоохранения и образования, а также продвижения достойных возможностей занятости, особенно для женщин и молодежи».

Фото ООН. Координатор ООН в КР

Второй Всемирный саммит по социальному развитию (ВССР), организованный Государством Катар в Дохе 4–6 ноября 2025 года, подтвердил мировую приверженность социальному контракту, ориентированному на человека, и основанному на достоинстве, инклюзивности, равенстве и устойчивом развитии.

Дохинская политическая декларация тесно согласуется с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года, направленной среди прочего на ускоренный и инклюзивный рост через развитие человеческого капитала, достойный труд, устойчивые социальные системы и «зеленый» экономический переход.

Ряд приоритетов Рамочной программы сотрудничества ООН в целях устойчивого развития (UNSDCF) на 2023–2027 годы, реализуемой 27 агентствами ООН в Кыргызстане, усиливает это направление, в частности, инклюзивный доступ к качественным социальным услугам, поддержку «зеленого» социально-экономического развития, а также укрепление управления и финансирования устойчивого развития.

В совокупности результаты Дохинской декларации, Национальной программы развития до 2030 года и UNSDCF 2023–2027 формируют согласованную и взаимодополняющую повестку для инвестирования в устойчивое процветание Кыргызской Республики, гарантируя, что никто не будет оставлен без внимания.