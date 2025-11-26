20:11
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Общество

HBO готовит сиквелы «Игры престолов»

На литературном фестивале Iceland Noir автор «Песни льда и пламени» рассказал, что HBO планирует новые проекты по миру его книг — всего около пяти-шести. Неизвестно, идет речь о сериалах, полнометражных фильмах или мультфильмах, пишет Meduza.

Но, что самое интересное, писатель утверждает, что среди этих проектов есть пара сиквелов: до сих пор мы видели исключительно приквелы, основанные на книгах Мартина («Дом дракона» и запланированный на январь «Рыцарь семи королевств»). А что случилось с Вестеросом после событий «Игры престолов», никто пока не знает.

Едва ли речь о злополучном спин-оффе про Джона Сноу: Кит Харрингтон, игравший этого героя в оригинальном сериале, уже сказал, что достойной идеи для этого проекта так и не появилось. Возможно, нам расскажут о путешествиях Арьи Старк. В конце «Игры престолов» она снарядила корабль и отправилась на запад, туда, где кончаются карты. Год назад Мартин что-то обсуждал с актрисой Мэйси Уильямс и уверял, что не может пока раскрывать подробностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352386/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
«Очень странные дела» завершаются. Какие сериалы смотреть на следующей неделе
В России снимут комедийный сериал о войне в Украине
Сериалы о мести, родительстве и маньяках. Что смотреть на следующей неделе
«Из разных мультивселенных» — продюсер Бахтияр Матянью о роли Рузиля Минекаева
Российский актер Рузиль Минекаев прибыл в Кыргызстан для съемок в «Черном дворе»
Лаборатория кино Qarash Lab приглашает на мастер-классы по продюсированию
Самураи на выживание, ИИ и ведьмы: обзор премьер сериалов следующей недели
Смоленские вампиры, триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе
Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
20:04
В Нарыне на линию вышли новые автобусы В Нарыне на линию вышли новые автобусы
19:45
HBO готовит сиквелы «Игры престолов»
19:23
Женская сборная по волейболу Кыргызстана сыграет на турнире на Мальдивах
19:13
В Бишкек прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон
19:02
В Бишкеке демонтируют мини-рынок «Боорукер»