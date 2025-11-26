HBO готовит сиквелы «Игры престолов»

На литературном фестивале Iceland Noir автор «Песни льда и пламени» рассказал, что HBO планирует новые проекты по миру его книг — всего около пяти-шести. Неизвестно, идет речь о сериалах, полнометражных фильмах или мультфильмах, пишет Meduza.

Но, что самое интересное, писатель утверждает, что среди этих проектов есть пара сиквелов: до сих пор мы видели исключительно приквелы, основанные на книгах Мартина («Дом дракона» и запланированный на январь «Рыцарь семи королевств»). А что случилось с Вестеросом после событий «Игры престолов», никто пока не знает.

Едва ли речь о злополучном спин-оффе про Джона Сноу: Кит Харрингтон, игравший этого героя в оригинальном сериале, уже сказал, что достойной идеи для этого проекта так и не появилось. Возможно, нам расскажут о путешествиях Арьи Старк. В конце «Игры престолов» она снарядила корабль и отправилась на запад, туда, где кончаются карты. Год назад Мартин что-то обсуждал с актрисой Мэйси Уильямс и уверял, что не может пока раскрывать подробностей.