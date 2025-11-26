В Бишкеке 26 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Памятные даты

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление обуви и ее починка — очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.

И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась — этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.

