Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 24-26 ноября — район, ограниченный улицами Лермонтова, Первомайской, БЧК и жилмассивом «Бакай-Ата».

С 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном БЧК и улицами Баялинова, Логвиненко, переулком Донским и улицей Орозбекова до проспекта Жибек Жолу.

У кого намечается той

Канат Аманкулов

Родился 25 ноября 1966 года. Президент Федерации легкой атлетики КР.

Гулжигит Алыкулов

Родился 25 ноября 2000 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Родился шестимиллионный кыргызстанец

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры, 2015 год

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям шестимиллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

из интернета
Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Кусеин Кольбаев

Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Жар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

В 1925-м его в числе первых комсомольцев Киргизии направили на учебу в Тверь.

«Первый инженер» — так называли Кусеина Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали.

Внес большой вклад в развитие и укрепление материально-технической базы транспортного и дорожного хозяйства Кыргызстана.

Большое внимание уделял подготовке и обучению квалифицированных кадров для всей отрасли. Инициатор создания в 1957 году Фрунзенского автодорожного техникума, открытия факультетов, имеющих отношение к транспорту.

1953-1971 — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

из интернета
Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева

Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.

Умер 17 февраля 1981-го.

Родился государственный деятель Керимжан Кунакунов

из интернета
Фото из интернета. Керимжан Кунакунов

Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области. Заслуженный экономист КР.

Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики.

Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов.

Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995).

Скончался 11 апреля 2016-го в Бишкеке.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

