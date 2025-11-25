В Бишкеке 25 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа и воды

24-26 ноября — район, ограниченный улицами Лермонтова, Первомайской, БЧК и жилмассивом «Бакай-Ата».

С 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном БЧК и улицами Баялинова, Логвиненко, переулком Донским и улицей Орозбекова до проспекта Жибек Жолу.

У кого намечается той

Канат Аманкулов

Родился 25 ноября 1966 года. Президент Федерации легкой атлетики КР.

Гулжигит Алыкулов

Родился 25 ноября 2000 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Родился шестимиллионный кыргызстанец

Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры, 2015 год

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям шестимиллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

