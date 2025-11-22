В Бишкек прибыла первая партия автобусов из Китая

В рамках проекта ЕБРР «Зеленый город» в Бишкек поступила первая партия новых автобусов марки Yutong. Об этом сообщает мэрия столицы. По ее данным, всего приехали 20 единиц.

«Новые автобусы длиной 12 метров оснащены тремя дверями и соответствуют современным требованиям. Всего по проекту предусмотрено 95 автобусов, остальные находятся в пути», — говорится в сообщении.

Мэрией принимаются комплексные меры по улучшению автобусного парка столицы и созданию комфортных условий для горожан и гостей столицы.