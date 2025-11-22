19:37
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

В Бишкек прибыла первая партия автобусов из Китая

Фото мэрии Бишкека

В рамках проекта ЕБРР «Зеленый город» в Бишкек поступила первая партия новых автобусов марки Yutong. Об этом сообщает мэрия столицы. По ее данным, всего приехали 20 единиц.

«Новые автобусы длиной 12 метров оснащены тремя дверями и соответствуют современным требованиям. Всего по проекту предусмотрено 95 автобусов, остальные находятся в пути», — говорится в сообщении.

Мэрией принимаются комплексные меры по улучшению автобусного парка столицы и созданию комфортных условий для горожан и гостей столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351922/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»
Мэр обсудил с китайской компанией сроки поставок автобусов Yutong в Бишкек
Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста
До 1 мая 2026-го ввели ограничения на движение автобусов по трассе Ош — Бишкек
Школьные автобусы могут усугубить ситуацию с пробками — урбанист
Президент автобус айдоочуларга тыгын боюнча кайрылды
Автобус с туристами перевернулся недалеко от Ниагарского водопада: есть погибшие
Открытие новых автобусных маршрутов обсудили главы Минтранса РК и КР
Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса
В Бишкеке столкнулись два автобуса. Комментарий мэрии
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
22 ноября, суббота
19:26
В Бишкек прибыла первая партия автобусов из Китая В Бишкек прибыла первая партия автобусов из Китая
19:05
В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы
18:41
Новый посол Кыргызстана вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана
18:20
Кыргызстан — единственная страна в ЕАЭС, которая имеет профицит бюджета
18:02
Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка. Они помирились