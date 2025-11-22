В Дипломатической академии имени К.Дикамбаева состоялся круглый стол на тему: «Центральная Азия: цивилизационная роль, современные вызовы и перспективы развития», посвященный инициативе президента Садыра Жапарова по созданию международной платформы «Центральная Азия — территория мира». Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, доклады вызвали широкое обсуждение, в ходе которого участники подчеркнули значимость укрепления региональной идентичности, развития общей повестки безопасности, а также необходимость продвижения инициативы «Центральная Азия — территория мира» как инструмента диалога и устойчивого развития региона.