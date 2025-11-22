В Бишкеке после погони задержан водитель без документов и долгами по штрафам

В Бишкеке задержан водитель без водительского удостоверения и с неоплаченными штрафами на сумму 68,7 тысячи сомов. Об этом сообщает ГУОБДД столицы.

По его данным, во время рейда водитель автомобиля Chevrolet не подчинился законному требованию милиционеров и попытался скрыться. В результате оперативно принятых мер, автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствуют водительское удостоверение и документы, необходимые для управления транспортным средством. Также установлено, что у него имеются неоплаченные штрафы на сумму 68,7 тысячи сомов.

За неповиновение требованию об остановке и отсутствие документов водителю в соответствии с законом был назначен штраф в 7,5 тысячи сомов. Автомобиль помещен на штрафстоянку.