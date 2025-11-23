Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки

22-24 ноября. Дни индийского кино

В понедельник покажут фильм «Жизнь не может быть скучной» (с русскими субтитрами, в главной роли Ритик Рошан).

Кинотеатр «Ала-Тоо», 14.00.

25-28 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25, 27 ноября. Вечера настольных игр

Вас ждут веселые партии, кофе и хорошая компания.

Кофейня Zerno, 18.30.

26 ноября. Стендап-концерт Славы Никифорова

Слава Никифоров — казахстанский комик, гастролирующий уже по всему миру. Его выступления отличаются экспрессией, энергичностью и умением импровизировать.

Munchen pub, 20.00.

26 ноября. Концерт Ди Курцмана Ди Курцман — странствующий менестрель из Санкт-Петербурга. Он черпает вдохновение в кельтском фолке и музыке Ренессанса, в романсах и песнях из советских кинофильмов, в роке 60-х, в собственных путешествиях. SomeWhere Bistro, 20.00.

26 ноября. Кинопоказ

Покажут хоррор «Солнцестояние» режиссера Ари Астера — один из самых обсуждаемых фильмов последних лет.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

27 ноября. Кинопремьеры

«Кошумча» (комедия). Жамалбек — бедный сельский водитель, в одиночку воспитывающий дочь Мээрим. Боясь остаться одиноким, не решается отпустить ее замуж. После отказа жениху Жамалбек берется за выгодный заказ, но теряет дорогой груз и оказывается в долгах. В отчаянии он решает устроить кыз узатуу, надеясь собрать кошумча и вернуть долг.



«Атакебай» (комедия). Отдыхая за городом, высокомерный бизнесмен неожиданно падает с лошади и теряет память. Он оказывается в доме простой семьи в горном селе. Сначала предпринимателю тяжело привыкнуть к деревенской жизни, но постепенно он начинает понимать истинные человеческие ценности — семью и отцовскую заботу. Однако отпустит ли его прежняя жизнь?

«Умри, моя любовь» (триллер). Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново, — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

«Зверополис 2» (мультфильм). Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.

28 ноября. Фестиваль корейских фильмов

Каждый год проводится незабываемый фестиваль фильмов, где можно насладиться корейскими картинами, атмосферой кино и провести время с друзьями. Кинотеатр Broadway, 14.00.

28 ноября. Концерт «Парад хитов» Вы услышите музыку из культовых фильмов «Назад в будущее», «Охотники за привидениями», «Телохранитель», «Морбиус», «Веном», «Не время умирать», «Агент 007», «Топ Ган: Мэверик», «Великий Гэтсби» и других в исполнении эстрадно-симфонического оркестра, а также солистов Кыргызстана. Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

28 ноября. Концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Погрузитесь в атмосферу любимых анимационных шедевров японского режиссера Хаяо Миядзаки под живое звучание симфонического оркестра. Музыка из культовых фильмов «Унесенные призраками», «Ходячий замок Хаула», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров» и других прозвучит в особой, магической обстановке сотен свечей.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

28 ноября. Клуб любителей кино

В этом месяце над киноклубом повиснет завеса тайны. Участники будут презентовать фильмы, о которых мы не знаем заранее, но будут знаки.

ololoErkindik, 20.30.

28 ноября — 6 декабря. Выставка « Мы не мухи — мы люди!»

В экспозиции около 20 постеров проекта A0 of Freedom, созданных участниками из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Великобритании. Каждый постер — это личный опыт, память, язык, история и честный разговор с миром.

КЦ Dari, 19.00 (открытие).