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В Бишкеке задержали граждан, торгующих украденными с клумб тюльпанами

В Бишкеке задержали граждан, торгующих украденными с клумб тюльпанами. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в ночь с 11 на 12 апреля в Дубовом парке зафиксировали факт кражи муниципального имущества — тюльпанов.

Данный факт зарегистрирован в РУВД Первомайского района, начата доследственная проверка.

«Сегодня сотрудники УВД Первомайского района установили и доставили в следственную службу районного управления граждан Ш.С., 1996 года рождения, и К.Н., 1977 года рождения. На момент задержания они занимались продажей ранее добытых преступным путем тюльпанов», — сказали в ГУВД.

В настоящее время доследственная проверка продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291448/
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