В Бишкеке 23 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Международный день акварели

Фото open.kg. Урумбай Ахунов. Будни кишлака, 1949 год

Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.

Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

День рождения компьютерной игры World of Warcraft

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.

Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.

Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004-го.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010-го это число превышало 12 миллионов.

Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.

