Памятные даты
Международный день акварели
Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.
Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.
Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.
День рождения компьютерной игры World of Warcraft
Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.
Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.
Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004-го.
В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010-го это число превышало 12 миллионов.
Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Муратбек Рыскулов
Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря 1899-го) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.
С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.
Снимался в кино с 1949-го. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.
Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов.
Умер 1 февраля 1974-го.
Родился актер Денизбек Чалапинов
Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.
За свою творческую биографию создал более 100 образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.
Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Также Денизбек Чалапинов является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.
Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шаньского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.
Умер 18 июня 2015-го.
Родился поэт Кемел Белеков
Родился 23 ноября 1956-го в селе Корумду Иссык-Кульского района.
С 1980 по 1985 год работал корреспондентом газеты «Ленинчил жаш», литсотрудником в редакции журнала «Ала-Тоо». С 1985-го является собственным корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».
Печатается с 1970 года. В 1984-м издан первый стихотворный сборник «Турна чакырыгы» («Журавлиный крик»).
