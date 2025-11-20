Сначала «Тайм-сквер», теперь «Монте-Карло»: скандал с дорогой вызвал резонанс

Владелец комплекса «Олд Бишкек» Нариман Тюлеев, где развернулась масштабная стройка и вызвала бурную критику горожан, прокомментировал ситуацию. Его заявление распространили после того, как в соцсетях обрушился шквал недовольства.

По словам экс-мэра столицы, горожане слишком рано делают выводы о качестве и внешнем виде объекта.

«Дайте я закончу. Если потом скажете, что Нариман Тюлеев сделал плохо, я переделаю. Но сначала дайте закончить», — заявил он.

Хозяин стройки отметил, что на месте уже выполнены крупные работы: залит бетон, завезен гранит, подготовлены декоративные кустарники.

«Я для вас тут Монте-Карло сделаю, подождите немного», — сказал он, отвечая на претензии бишкекчан о хаотичном и непонятном благоустройстве.

Ранее Нариман Тюлеев уверял, что территория будет выглядеть как «Тайм-сквер по-бишкекски».

«Я объездил весь мир и хочу применить этот опыт здесь. Просто подождите пару месяцев. Вы будете здесь гулять, веселиться — днем и ночью горожане будут здесь находиться. Внизу мы сделали отдельный город. Когда закончим, вы все сами увидите», — заметил он.

Строительные работы продолжаются.