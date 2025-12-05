10:41
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили

Несмотря на многочисленные заявления о скором завершении реконструкции, участок проспекта Чуй в центре Бишкека по-прежнему закрыт. Работы в рамках проекта Old Bishkek, реализуемого под руководством Наримана Тюлеева, продолжаются.

Ранее владелец проекта публично обещал восстановить движение к 1 декабря. Однако проезд между улицами Абдрахманова и Шопокова до сих пор закрыт.

По словам бригадира Эрниса Сатарова, по проспекту Чуй от Шопокова до Ибраимова укладывают асфальт и наносят дорожную разметку. Проезд пока обещают открыть «в ближайшее время».

«В подземной части идут внутренние отделочные работы, они завершены на 70-80 процентов. Приносим извинения горожанам за неудобства», — сказал он.

Ранее гражданская активистка Калича Умуралиева возмутилась, что возле ЦУМа строят чудовищное трехэтажное здание непонятного назначения, несмотря на то, что там нельзя ничего строить. Она поинтересовалась у чиновников, был ли градостроительный совет с автором изменения этой охранной зоны.

В ответ заместитель мэра Азамат Кадыров лишь напомнил, что идет строительство первого подземного перехода в границах улиц Шопокова и Абдрахманова. Объект предусмотрен в плане и прошел все градостроительные процедуры.

из интернета
Фото из интернета. Строительство Old Bishkek
Напомним, в центре Бишкека экс-мэр столицы Нариман Тюлеев реализует масштабный проект строительства многофункционального подземного комплекса Old Bishkek. Но неожиданно появилась и его надземная часть, которой в первоначальном проекте не было. Многие жители города возмущаются уродливостью нового здания. Но до сих пор ни мэрия, ни градостроительные структуры так и не объяснили, как оно появилось и кто одобрил изменения проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353501/
просмотров: 1079
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев
За 10 месяцев 2025 года в Бишкеке отстрелили более 14 тысяч собак
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
Водителя, дрифтовавшего на улицах Бишкека, оштрафовали на 15 тысяч сомов
В Бишкеке появятся мусоросортировочные пункты
В Бишкеке хотят определить участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
Подрядчику вынесли предупреждение. Сорвал сроки строительства стадиона в Кочкоре
В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
10:37
Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для анатомического донорства Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для ан...
10:35
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
10:31
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
10:28
Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации
10:22
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?