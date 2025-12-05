Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили

Несмотря на многочисленные заявления о скором завершении реконструкции, участок проспекта Чуй в центре Бишкека по-прежнему закрыт. Работы в рамках проекта Old Bishkek, реализуемого под руководством Наримана Тюлеева, продолжаются.

Ранее владелец проекта публично обещал восстановить движение к 1 декабря. Однако проезд между улицами Абдрахманова и Шопокова до сих пор закрыт.

По словам бригадира Эрниса Сатарова, по проспекту Чуй от Шопокова до Ибраимова укладывают асфальт и наносят дорожную разметку. Проезд пока обещают открыть «в ближайшее время».

«В подземной части идут внутренние отделочные работы, они завершены на 70-80 процентов. Приносим извинения горожанам за неудобства», — сказал он.

Ранее гражданская активистка Калича Умуралиева возмутилась , что возле ЦУМа строят чудовищное трехэтажное здание непонятного назначения, несмотря на то, что там нельзя ничего строить. Она поинтересовалась у чиновников, был ли градостроительный совет с автором изменения этой охранной зоны.

В ответ заместитель мэра Азамат Кадыров лишь напомнил, что идет строительство первого подземного перехода в границах улиц Шопокова и Абдрахманова. Объект предусмотрен в плане и прошел все градостроительные процедуры.

Фото из интернета. Строительство Old Bishkek

Напомним, в центре Бишкека экс-мэр столицы Нариман Тюлеев реализует масштабный проект строительства многофункционального подземного комплекса Old Bishkek. Но неожиданно появилась и его надземная часть, которой в первоначальном проекте не было. Многие жители города возмущаются уродливостью нового здания. Но до сих пор ни мэрия, ни градостроительные структуры так и не объяснили, как оно появилось и кто одобрил изменения проекта.