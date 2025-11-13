19:01
Общество

Таласской области выделят 8 миллиардов сомов и отметят там День независимости

Таласской области планируют выделить 8 миллиардов сомов. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в ходе общения с гражданами после закладки капсулы под строительство детского развлекательного центра «Баластан» в Таласе.

Он отметил, что два года назад Таласской области выделили 1 миллиард сомов, но к концу года около 400 миллионов вернули, потому что местная власть не успела все освоить.

«В следующем году выделим 8 миллиардов сомов — на дороги, реконструкцию «Манас Ордо». День независимости будем праздновать здесь. Если приедут гости из-за границы, мы сможем принять их достойно. То есть Таласской области выделят достаточно денег, дороги и все остальное отремонтируют», — сказал глава государства.

В рамках рабочей поездки он также ознакомился с ходом строительства центрального парка в Таласе, реконструкции аллеи имени Нуржанова и осмотрел спецтехнику, приобретенную для города и районов области.

Кроме этого, Садыру Жапарову рассказали, что в 2025-м в регионе построены асфальтобетонный, железобетонный и дробильный заводы, а в ближайшие годы планируется возведение экспортно ориентированного предприятия по переработке фасоли.
