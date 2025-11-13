16:00
Общество

В Таласской области на 6,5 гектара построят детский развлекательный центр

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство детского развлекательного центра «Баластан» в Таласе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что центр будет расположен на территории площадью 6,5 гектара. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.

В центре будут аттракционы, специальные игровые зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья, современный кинотеатр, конгресс-зал и пункты общественного питания. Строительство объекта создаст более 200 новых рабочих мест.

Кроме этого, в Таласской области планируются реконструкция комплекса «Манас Ордо», обновление городского парка и аллей, строительство стадиона на 5 тысяч 500 мест и возведение многоквартирных домов Государственной ипотечной компанией. 
