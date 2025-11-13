16:00
Историко-культурный комплекс «Манас Ордо» в Таласской области обновят

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Таласскую область принял участие в церемонии закладки «капсулы времени» для реконструкции национального историко-культурного комплекса «Манас Ордо». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По словам главы государства, это место было основано как литературно-этнографический музей в 1976 году, в 1990 году оно стало музеем-заповедником «Кумбоз Манаса», а в связи с 1000-летним юбилеем эпоса «Манас» преобразовано в комплекс «Манас Ордо».

«С тех пор в этом комплексе не проводилось никаких обновлений. Нынешние работы по реконструкции станут самым крупным обновлением за последние 30 лет. Наша основная цель — превратить комплекс «Манас Ордо» в уникальный, истинный культурный, духовный центр. Объекты комплекса — главный вход, музей, кумбоз, центр манасоведения, сквер, статуи — действительно нуждаются в ремонте и обновлении», — сказал Садыр Жапаров.

Он сообщил, что в рамках реконструкции будут построены новый административный корпус, конгресс-холл для проведения конференций, совещаний и культурных мероприятий, гостевые дома, галерея для художественного и ремесленного творчества и многое другое.

Президент добавил, что благодаря обновлению комплекса будет развиваться туризм, в мире узнают о кыргызской культуре и вселенной Манаса.

Бюджет и сроки реализации проекта не уточняются.

