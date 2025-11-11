15:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ

В Кыргызстане за неделю, с 3 по 9 ноября, зарегистрировано 6 тысяч 787 случаев ОРВИ, что на 3,3 процента больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на департамент госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Бишкеке и Оше, а также в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Среди заболевших 63,7 процента — дети до 14 лет.

В рамках профилактики сезонных инфекций Минздрав завершает кампанию по вакцинации против гриппа. Для групп риска закуплено 63,7 тысячи доз вакцины «Гриппол Плюс», вакцинация завершена на 90,5 процента. Однако прививку можно сделать на платной основе в ряде частных медицинских центров.

Для диагностики гриппа в лаборатории страны дополнительно поступило 10 тысяч тест-систем.

Введен комплекс превентивных мер:

  • во всех организациях здравоохранения республики введены масочный режим и ограничение посещения стационаров;
  • усилены меры по дезинфекции и проветриванию в детсадах, школах и вузах;
  • организован мониторинг заболеваемости среди детей.

Министерство здравоохранения напоминает:

  • вакцина — самый эффективный способ защиты от тяжелого течения гриппа;
  • при повышении температуры и симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и обратиться к врачу;
  • соблюдение гигиены рук и ношение маски в местах скопления людей снижают риски заражения.

«Эпидемиологическая ситуация остается контролируемой и стабильной. Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжается», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350485/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
В больнице Бишкека не хватает кислородных концентраторов. Ответ скорой помощи
За неделю в Кыргызстане более 6,5 тысячи человек заболели ОРВИ
Систему генетического тестирования при пересадке почки внедряют в НЦОМиД
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
В Кыргызстане снижается охват профпрививками детей против полиомиелита
Пережить зиму без болезней: советы терапевта Центра семейной медицины
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей
Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины
Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Кыргызстане стабильная — ДГСЭН
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
11 ноября, вторник
15:52
Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском районе Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском район...
15:48
Бишкек и Москва договорились нарастить торговлю с $3,9 до $5 миллиардов
15:45
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
15:33
Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов
15:16
Незаконные свалки выявили в Сокулукском районе