Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ

В Кыргызстане за неделю, с 3 по 9 ноября, зарегистрировано 6 тысяч 787 случаев ОРВИ, что на 3,3 процента больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на департамент госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Бишкеке и Оше, а также в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Среди заболевших 63,7 процента — дети до 14 лет.

В рамках профилактики сезонных инфекций Минздрав завершает кампанию по вакцинации против гриппа. Для групп риска закуплено 63,7 тысячи доз вакцины «Гриппол Плюс», вакцинация завершена на 90,5 процента. Однако прививку можно сделать на платной основе в ряде частных медицинских центров.

Для диагностики гриппа в лаборатории страны дополнительно поступило 10 тысяч тест-систем.

Введен комплекс превентивных мер:

во всех организациях здравоохранения республики введены масочный режим и ограничение посещения стационаров;

усилены меры по дезинфекции и проветриванию в детсадах, школах и вузах;

организован мониторинг заболеваемости среди детей.

Министерство здравоохранения напоминает:

вакцина — самый эффективный способ защиты от тяжелого течения гриппа;

при повышении температуры и симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и обратиться к врачу;

соблюдение гигиены рук и ношение маски в местах скопления людей снижают риски заражения.

«Эпидемиологическая ситуация остается контролируемой и стабильной. Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжается», — подчеркнули в ведомстве.