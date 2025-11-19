Гайд-2 для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России

Россия остается одной из самых популярных стран для трудовой миграции среди граждан Кыргызской Республики. Каждый год десятки тысяч кыргызстанцев приезжают на заработки, учебу или в гости к родным. Однако новые условия, законы и цифровые инструменты требуют хорошей подготовки еще до пересечения границы.

В этом материале своим мнением о том, как мигрантам адаптироваться к новой культурной и социальной среде, делится культуролог Ирина Цой.

Фото культуролога. Ирина Цой

«Правила игры»

«Что значит для мигранта адаптироваться к новой культурной и социальной среде? В качестве аналогии — это как принять новые правила спортивной игры. Например, вы все время играли в волейбол, но теперь нужно играть в футбол. Мяч очень похож, несколько иная форма у игроков, поле стало в несколько раз больше, и правила совсем другие, а у игроков задействованы больше ноги, а не руки, они используют другой язык для совместной игры и так далее.

Что необходимо предпринять? Учить новые правила игры, язык команд и жестов, понимать стратегию и тактику игры, вливаться в команду, начать проявлять себя в ней, понимать ценность своего вклада в игру и, в конце концов, начать получать удовольствие от новой игры.

Российская Федерация — это огромная страна, включающая в себя множество культурных ареалов с разнообразными традициями и обычаями и порой очень противоречивыми. Поэтому стереотипы о русской культуре и русских на практике не срабатывают.

Многое определяется регионом пребывания и его особенностями. Понимание специфики центра и периферии, городского населения и сельского влияет на тип и стиль коммуникации, где отличия кроются прежде всего в уровне цивилизованности и традиционности населения», — считает Ирина Цой.

Общность истории

Очевидно, что на сегодня кыргызстанцев в России достаточно много. Что касается трудовых мигрантов, то в основном они задействованы в сферах транспортных перевозок, общепита, клинингового сервиса и строительства, которые встречаются буквально на каждом шагу.

Существуют этнические сообщества, национальные центры, диаспоры, проводятся Дни культуры Кыргызстана, фестивали кочевых культур и так далее. Но эффективной интеграции в новое общество способствует расширение круга общения за рамками иммигрантской среды, считает культуролог.

«За десятки лет к мигрантам из Азии уже сформировались специфические предубеждения у местного населения. Несмотря на то что приезжие прибывают из разных стран, на практике местные жители часто не замечают различий и стереотипно объединяют всех среднеазиатских мигрантов в одну большую группу, в связи с чем возникают различные казусы и даже конфликты.

При этом, невзирая на то, что культурные традиции в Кыргызстане и России существенно отличаются, нужно учитывать: начиная с советского периода и до принятия независимости исторические судьбы Средней Азии и РФ были тесно переплетены.

У старшего поколения осталось много общего с советских времен, периода Великой Отечественной войны, когда были сильны идеи коллективизма и высокой социальной ответственности, была провозглашена «дружба народов», и отношение к выходцам из Центральной Азии было очень позитивное. Этому поколению свойственно чувство патриотизма к большой Стране Советов, гордости за единую победу народов в Великой Отечественной войне.

Фото культуролога. Ирина Цой

Люди среднего поколения, как у нас, так и в России, пережили нестабильные годы перестройки и распада СССР. Ему свойственна высокая конкурентность в условиях пришедшего на смену капитализма. Эти люди также пережили схожие этапы резкого перехода от социальной опеки к смене экономического режима.

Более молодое поколение найдет немало общих тем и интересов, так как благодаря социальным сетям у них выше степень открытости миру и мобильности, а приоритеты лежат в области высоких технологий и новых возможностей самореализации», — добавляет она.

Язык сближения

Ирина Цой отмечает, что этикет в различных ситуациях и речевые нормы русского языка требуют использования уместных обращений, фраз и выражений.

«Парадоксально, но русский язык в Кыргызстане сохранился порой лучше, чем во многих регионах России. Граждане КР через систему образования, науку, литературу и СМИ приобщались к более высоким стандартам литературного русского языка. В связи с этим большинство наших мигрантов не испытывают затруднений с коммуникацией, порой даже лучше носителей владеют письменным русским языком, грамотно излагают мысли.

Но если проблема языка все же есть, то существует масса доступных возможностей для его изучения. Местные организации на бесплатной основе предоставляют возможность изучения русского языка как иностранного.

Сдача экзамена по русскому языку является обязательным испытанием для получения российского гражданства, так же, как и экзамена по истории РФ. При паспортном контроле или иных проверках необходимыми знаниями будут несколько фраз на русском языке относительно личности, основания для въезда, цели, места и сроков пребывания. Родители должны быть готовы к тому, что детям тоже задают вопросы о сопровождающем их человеке. Для облегчения коммуникации в русскоязычной среде, учитывая сложность в произношении восточных имен, мигранты обычно практикуют пользоваться русскими именами», — сказала она.

Социальная дистанция

Социальная иерархия в России достаточно выражена, но значительно меньше, чем в Кыргызстане.

«Это проявляется как в отношении возрастных групп (старшие-младшие), «начальник-подчиненный», так и при учете статусов и регалий. Гендерное неравенство, напротив, выражено меньше, хотя уважение к женщинам часто проявляется знаками внимания со стороны мужчин как признак вежливости, а не личного интереса.

Социальная дистанция заметна в речевых оборотах, содержащих обращения на «вы», по имени и отчеству и указание занимаемой должности. Индивидуализм относительно восточных культур более заметен — требуется уважение к личным границам, зачастую личные интересы преобладают над общественными. В каждой организации есть свои корпоративные ценности и установки, которые влекут за собой особенности коммуникации на том или ином предприятии», — считает культуролог.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят

В России, как и в Кыргызстане, принят закон о свободе вероисповедания.

«Но православное христианство имеет первостепенное значение государственной важности, как и ислам в КР. Ислам в РФ стоит на втором месте по численности верующих и составляет 14,5 миллиона человек, но имеет региональную локализацию, охватывающую регионы: Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ и Сибирь. В России преобладает суннитский ислам.

Если есть необходимость справлять мусульманские ритуалы, то лучше это делать, не привлекая к себе внимания, как это положено в светских государствах. То же касается и внешнего вида, что связано больше с соблюдением мер безопасности, — одежда не должна мешать идентификации человека, так же как и растительность на лице не должна слишком закрывать его», — подчеркнула Ирина Цой.

Советское наследие

В системе образования Кыргызстана прослеживается явная преемственность российской.

«Те же ступени образования — от начального до высшей школы. Многие стандарты идентичны. Те же структура, календарные графики и схожие традиции в отношениях между учителями и учениками — дистанция и субординация. В высшей школе и академической среде методологические принципы так же повторяют друг друга. Существуют квоты для поступления граждан СНГ в ряд университетов РФ.

Единственным препятствием к поступлению в вузы является результат ЕГЭ, так как в Кыргызстане принята своя система тестирования — ОРТ. Но в КР также есть возможность сдачи ОРТ, не выезжая в Россию, что может облегчить этапы поступления.

Необходимо быть морально готовым к тому, что, скорее всего, «культурного шока» не избежать.

Новые люди, отличающиеся как внешностью, так и поведением, манерами общения; новые вкусы и запахи; новые условия быта; новые природно-погодные условия и многое другое в той или иной степени вызывают эмоциональный и психологический дискомфорт.

Самообладание и опора на то, что объединяет и дает больше общих тем, станут основой дальнейшего развития отношений. Различия и сходства могут быть не только «странными», но и интересными. Из всех требований к мигрантам цивилизованность, знание прав и обязанностей стоят на первом месте», — резюмировала культуролог.