Общество

Российские генетики заявляют, что миграция меняет популяционный состав Москвы

Российские генетики заявляют, что миграция меняет популяционный состав Москвы. Влияние миграционных процессов на генетико-демографическую картину в трех крупнейших мегаполисах страны оценили специалисты Института общей генетики имени Николая Вавилова Российской академии наук на состоявшейся научно-практической конференции «Генетика-2025».

Отмечается, что в Москве становится все больше армян, таджиков, кыргызов, и наметилась тенденция к снижению числа представителей славянской популяции.

Работа по формированию генетической базы данных городов-миллионников — Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, как сообщила один из ее авторов, старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Алеся Грачева, выполнена в рамках программы «ДНК-идентификация».

В настоящее время в РФ насчитывается 16 городов-миллионников, в которых живут около трети всего городского населения страны и четверть всего населения России, напомнили специалисты.

По словам Алеси Грачевой, в них наблюдается огромный приток мигрантов, что приводит к замене генофонда коренного населения, расширению этнического состава, неоднородному расселению этнических групп по городу, росту межэтнических браков и существенным межпоколенным различиям.

Миграция сильно влияет на разные стороны жизни общества. Приезжие привносят в города не только свои нравы, обычаи и диалекты, но и свои гены. По сути, именно они влияют на определенный прирост населения в крупных городах, заменяя естественный прирост, пополняя трудовые ресурсы, омолаживая популяцию, считают ученые.

Но и частота наследственных и инфекционных заболеваний, в том числе и социально значимых, тоже зависит от притоков мигрантов, добавили они.

«Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп. Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами... Такие различия в числе детей будут в будущем влиять на количественный и конфессиональный состав населения России», — сказала Алеся Грачева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350179/
В Японии вводятся продовольственные карточки на рис В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
