В Бишкеке откроется выставка ко Дню памяти предков «Эсимде бар»

В Бишкеке 7 ноября откроется выставка «Эсимде бар/В моей памяти» ко Дням истории и памяти предков. Об этом сообщили организаторы.
- редкие архивные документы,
- старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории КР.
Особое место в экспозиции займут произведения современных художников Кыргызстана. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.
«В произведениях Зарины Назар традиционный курак находит новое художественное звучание, а в работах Саида Рахмана мотивы войлока и ручной вышивки обретают современную форму, сохраняя дух национального ремесла. Эта выставка обращена ко всем поколениям — детям, молодежи, старшему поколению. Она напоминает каждому из нас: память — это наши корни, а корни — это жизнь», — отметили организаторы.
Выставка будет проходить в ТЦ «Вефа» до 17 ноября.