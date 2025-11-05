20:16
Общество

В Бишкеке откроется выставка ко Дню памяти предков «Эсимде бар»

В Бишкеке 7 ноября откроется выставка «Эсимде бар/В моей памяти» ко Дням истории и памяти предков. Об этом сообщили организаторы.

платформы «Эсимде»
Фото платформы «Эсимде»
В выставке будут представлены:

  • редкие архивные документы,
  • старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории КР.

Особое место в экспозиции займут произведения современных художников Кыргызстана. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.

«В произведениях Зарины Назар традиционный курак находит новое художественное звучание, а в работах Саида Рахмана мотивы войлока и ручной вышивки обретают современную форму, сохраняя дух национального ремесла. Эта выставка обращена ко всем поколениям — детям, молодежи, старшему поколению. Она напоминает каждому из нас: память — это наши корни, а корни — это жизнь», — отметили организаторы.

Выставка будет проходить в ТЦ «Вефа» до 17 ноября.
