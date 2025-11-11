12:38
Кыргызстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере водных ресурсов

Фото Минсельхоза. Кыргызстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере водных ресурсов

В Манасе состоялось 7-е заседание Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По ее данным, основная цель встречи — это укрепление сотрудничества в рациональном использовании водных ресурсов и обеспечении водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата.

В ходе заседания министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном достигли уровня стратегического партнерства.

Также кыргызская сторона предложила ряд инициатив, включая внедрение капельного и автоматизированного полива, создание «Зеленого пояса дружбы» вдоль границы и развитие взаимодействия по водно-энергетическому направлению.

Стороны также подчеркнули значение совместных проектов — строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай—Кыргызстан—Узбекистан» — для устойчивого развития всего региона.
