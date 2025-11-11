В микрорайоне «Эне-Сай» города Ош начали асфальтировать внутренние дороги

В микрорайоне «Эне-Сай» Оша начались работы по асфальтированию внутренних дорог. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, длина участка, на который будет уложен асфальт, составляет 600 метров, ширина — 6 метров. Работы проводятся по поручению мэра Оша Женишбека Токторбаева.

Помимо дорожного покрытия в микрорайоне «Эне-Сай» продолжается установка новых электрических опор и систем уличного освещения. В мэрии отмечают, что модернизация инфраструктуры в микрорайонах ведется поэтапно и в расширенном формате.

Работа на объекте продолжается.