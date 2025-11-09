«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма

Стивен Спилберг и Крис Коламбус работают над новыми «Гремлинами». Warner Bros. возрождают франшизу «Гремлины» спустя 37 лет после выхода последнего фильма, сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера третьей части «Гремлинов» уже назначена на 19 ноября 2027 года.

Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером, сценарист оригинального фильма 1984-го Крис Коламбус станет продюсером и режиссером. Над сценарием картины об озорных монстрах-перевертышах вместе с Коламбусом работают Зак Липовски и Адам Б. Стейн — режиссеры последней части «Пункта назначения».

Первый фильм «Гремлины» снят режиссером Джо Данте в 1984 году. В центре сюжета оказалось очаровательное существо по имени Могвай, которого взяла в качестве питомца семья из пригорода. Вскоре Могвай стал размножаться, когда правила ухода за существом нарушились. Потомство Могвая превратилось в банду разрушительных зеленых монстров-убийц. Фильм стал кассовым хитом, собрав при бюджете в $11 миллионов в прокате США $153 миллиона.

Спустя шесть лет вышел сиквел, который также снят Джо Данте. Фильм «Гремлины 2: Новенькая партия», действие которого разворачивается в Нью-Йорке, высмеивает оригинальную картину.