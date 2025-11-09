14:04
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма

Стивен Спилберг и Крис Коламбус работают над новыми «Гремлинами». Warner Bros. возрождают франшизу «Гремлины» спустя 37 лет после выхода последнего фильма, сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера третьей части «Гремлинов» уже назначена на 19 ноября 2027 года.

Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером, сценарист оригинального фильма 1984-го Крис Коламбус станет продюсером и режиссером. Над сценарием картины об озорных монстрах-перевертышах вместе с Коламбусом работают Зак Липовски и Адам Б. Стейн — режиссеры последней части «Пункта назначения».

Первый фильм «Гремлины» снят режиссером Джо Данте в 1984 году. В центре сюжета оказалось очаровательное существо по имени Могвай, которого взяла в качестве питомца семья из пригорода. Вскоре Могвай стал размножаться, когда правила ухода за существом нарушились. Потомство Могвая превратилось в банду разрушительных зеленых монстров-убийц. Фильм стал кассовым хитом, собрав при бюджете в $11 миллионов в прокате США $153 миллиона.

Спустя шесть лет вышел сиквел, который также снят Джо Данте. Фильм «Гремлины 2: Новенькая партия», действие которого разворачивается в Нью-Йорке, высмеивает оригинальную картину.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350212/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
В Кыргызстане снимут историко-драматический фильм о Жусупе Абдрахманове
В Бишкеке прошла премьера фильма Актана Арыма Кубата «Кара Кызыл Сары»
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
Один из фигурантов кемпир-абадского дела сыграл Чокана Валиханова в фильме
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове
Память, ожившая под солнцем Кыргызстана: как снимают фильм о подвиге героя Ржева
В Кыргызстане сняли фильм о работе спецслужб
Автор популярного YouTube-канала «Редакция» снял фильм о Кыргызстане
Прогулка Манаса по Бишкеку. Российские журналисты сняли программу о Кыргызстане
Популярные новости
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
9 ноября, воскресенье
13:30
«Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода последнего фильма «Гремлины» возвращаются спустя 37 лет после выхода посл...
13:00
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях
12:32
В театре «Манас» пройдет авторский концерт народного артиста КР Табалды Актанова
12:01
Футбольная команда «Барс» из Каракола стала чемпионом страны в сезоне-2025
11:29
Байнур Куштарбеков принял участие в подготовке к показу Vogue World 2025