Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 9 ноября в Бишкеке было в 1953 году

Самым холодным 9 ноября в Бишкеке было в 1953 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −18,7 градуса.

Самым теплым — в 1992-м, когда температура составила +25,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет 4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 ноября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура опустится до −1 градуса.
