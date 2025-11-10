«Шайтан приказал», или Дело Айзирек Топчубаевой, которое «умерло» в милиции

Расследование загадочной гибели 23-летней Айзирек Топчубаевой в Ошской области зашло в тупик. Об этом заявляют ее родственники, обратившиеся в редакцию 24.kg.

Семья бьет тревогу: результаты судебно-медицинской экспертизы, которые, по их словам, опровергают версию самоубийства, игнорируются следователем. Тем временем родственники мужа погибшей, по утверждению близких, ведут себя вызывающе. Родные призывают МВД Кыргызской Республики обеспечить справедливое и тщательное расследование.

Хроника трагедии: от побоев до «шайтан басты»

История гибели молодой учительницы из села Эсенбай Араванского района с самого начала напоминала сценарий мрачного триллера. 29 июня 2025 года в собственном доме была найдена мертвой Айзирек Топчубаева — мать двоих маленьких детей: трехлетней дочери и шестимесячного сына. С самого начала в деле начали накапливаться противоречия — об этом редакциясообщала неоднократно.

Холодное и вымытое тело

Родственники погибшей, прибывшие на место спустя несколько часов после известия о смерти, рассказали о странных деталях:

«Нам сообщили примерно в 10 утра. Родители Айзирек были на заработках в России. Мы приехали около часа дня, когда милиция уже находилась в доме. Тело Айзирек было уложено в одеяло, голова и ноги связаны белой тканью, по краям обложили зеленью (так делают в жаркую погоду, чтобы уменьшить запах от разложения трупа — прим. 24.kg). Мы заметили: ее переодели и вымыли. Тело было холодным, чувствовался запах разложения. От подмышек до поясницы — синяки».

Начало конфликта

С первых дней родные заявляли о систематическом насилии в семье и следах побоев на теле женщины.

Мать погибшей вспоминает: «На похоронах свекровь демонстративно сказала: «Обращайтесь куда хотите! Судитесь! Делайте, что хотите».

Редакция 24.kg тогда выезжала в Эсенбай, побывала в доме, где умерла молодая мать, и поговорила с соседями. В доме проживало несколько семей, включая двух келинок. Когда журналист прибыла, дома были только женщины — мужчины находились на допросе.

Сестра свекрови рассказала свою версию:

«День был обычный: одна невестка подметала двор, другая готовила завтрак. Потом все разошлись — кто в огород, кто на базар. Потом узнали, что Айзирек сделала такое. Тело снял свекор, муж был в шоке. В колыбели спал младенец. Пытались помочь, но она не дышала. Говорят, свекор услышал ее последний вздох. Старшая дочь жила с бабушкой, когда Айзирек с мужем поехали в Россию. Все к ней хорошо относились».

Многие жители села, однако, не поверили в самоубийство.

«Шайтан приказал»: признание или инсценировка?

В августе 2025 года, спустя несколько недель после трагедии, муж погибшей Дуйшон явился в дом ее родителей в сопровождении родственников — в крайне странном состоянии.

На видео, оказавшемся в распоряжении 24.kg, видно, как Дуйшон, удерживаемый родственниками, говорит измененным голосом, будто находясь под воздействием «нечистых сил»:

«Меня искусили нечистые духи. Мне приказали. Мне заказали. Простите меня. Я убил по приказу. Я искусил Айзирек».

Судебный психиатр Тынчтыкбек Асанов отметил, что подобное поведение «скорее напоминает инсценировку» и требует стационарного обследования.

Однако следователь ограничился лишь «беседой» с подозреваемым, объяснив бездействие просто: «А что нужно было делать, кроме беседы? Положить в больницу? То врачи в отпуске, то меня не было на работе».

Следствие буксует

Спустя четыре месяца расследование фактически остановлено, утверждают родные Айзирек.

Мать погибшей рассказала:

«Следователь показал заключение судебно-медицинской экспертизы. Там указано: смерть наступила около трех часов ночи. Но родственники мужа уверяли, что утром она позавтракала и повесилась сама. Следователь дал мне бумагу и ручку, велел написать, что я ознакомлена с результатами и не имею претензий. Я отказалась. Написала, что требую расследования — ведь время смерти не совпадает».

По словам членов семьи, после этого следователь перестал выходить на связь. На вопросы о бездействии ответил лишь: «Идет потихоньку», а затем перенаправил родных к судмедэксперту, хотя именно он обязан работать с доказательной базой.

Призыв к МВД: «Мы ищем справедливость»

Потеряв надежду на местные органы, семья Айзирек обратилась к редакциис просьбой привлечь внимание к делу.

«Мы просим Министерство внутренних дел Кыргызской Республики взять расследование под личный контроль. Наша дочь умерла ночью, а не утром. Мы хотим знать правду и требуем справедливого следствия, а не отговорок».

Редакция 24.kg продолжит следить за развитием событий вокруг загадочной смерти молодой матери двоих детей в Араванском районе.