Общество

Объявлен сбор средств для кыргызов в Афганистане, пострадавших от землетрясения

Представитель общественного объединения «Кырк уруу — Кыргыз эл биримдиги» Ражабали Кадыров сделал видеообращение, в котором рассказал об этнических кыргызах, пострадавших в результате землетрясения в Афганистане.

По его словам, после поездки в Афганистан в прошлом году он находится в постоянном контакте с некоторыми проживающими там кыргызами.

Сильное землетрясение в Афганистане — 7 погибших, около 150 раненых

«Как вы знаете, в Мазари-Шарифе произошло сильное землетрясение, есть погибшие, раненые, те, кто остался без дома. В этом городе проживают и кыргызы из разных городов Афганистана. Их около 80. Среди них тоже есть пострадавшие, которые просят помощи. По их словам, фактическое число погибших и пострадавших намного выше официальных данных, некоторые села полностью разрушены», — сказал Ражабали Кадыров.

По его словам, этнические кыргызы прислали письменное обращение, которое Ражабали Кадыров передал властям КР. При этом призвал всех неравнодушных, в том числе представителй объединения «Кырк уруу — Кыргыз эл биримдиги», начать собирать деньги для оказания помощи пострадавшим.

Сколько именно этнических кыргызов пострадало в результате землетрясения, есть ли среди них погибшие, не уточняется.

В МИД пока не сообщили, есть ли у ведомства данные о пострадавших этнических кыргызах, проживающих в Афганистане, и оказывается ли им какая-либо поддержка со стороны КР.
