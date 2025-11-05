6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Дачной, Древесной, Осмонкула, переулки Дачный, Аральский, Керченский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла, Каркыра, Тайлака Баатыра), улица Скрябина, дом № 19, жилмассивы «Ала-Арча», «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, 3, 4, 6), переулок Ильменский, улицы Месароша, Троицкая;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12-13-14-15-16-17-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская);

10.00-17.00 — село Маевка (улица Архитектурная);

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Школьный).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина), Васильевка (контуры № 569, 578, 580, улицы Набережная, Юбилейная, переулки Больничный, Фрунзе, Участок), Аламедин (улицы Школьная, Достук, Гоголя), Восток (улицы Степная, Сельповская, Ленина), Кок-Жар;

9.00-12.00 — села Таш-Добо, Торт-Куль (улица Кийизбаева);

15.00-17.00 — села Бир-Булак (улица Молодежная, жилмассивы «32 га», «40 га», «Эсенбай-Ата»), Байтик (улицы Тынчтык, Эшмамбет, Школьная);

12.00-15.00 — село Кашка-Суу (улица Достук, дом № 3а);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, дома № 14, 15, 16, 17, 25, 26, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13), село Полтавка (улицы Коминтерна, Горького);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка, село Карал-Добо (улица Кудайберген);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Пушкина, Салиевой, Октябрьская, Герцена, Розы Люксембург, Крупской, Валиханова, Некрасова);

9.00-16.00 — село Новопокровка (улица Береговая);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Чеченова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Корук (улицы Мааке, Центральная), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая), Александровка (МТФ-1, улицы Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышов, Шиваза, верхняя часть улицы Гагарина), Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибакова, Новая, Дружбы);

9.00-12.00 — село Беловодское (улица Куприна);

12.00-17.00 — село Петровка (улицы Новая, Заводская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Советская, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Бакыт, Мельничная, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Труда, Батаева, Свердлова, Ключевая, Ленина, Белинского, переулок 40 лет Победы, улица Полевая), город Шопоков (улицы Новостройка, Полевая, Ново-Октябрьская, Заводская, Линейная, Геофизическая, Октябрьская, Садовая, Геологическая, Топографическая, Ала-Арчинская, Кирпичная, Первомайская, Железнодорожная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), Романовка (улицы Гагарина, Кайрат Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой), Гавриловка (улицы Забайкальская, Горького, Пушкина, Степная, Новая, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Северная, Дружба, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, Горького, садовое товарищество «Южное»), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек у. Назар, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева, Бекнияз у. И., Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакир, Советская), Токбай;

9.00-12.00 — село Маловодное (улицы Кирова, Ленина, Пролетарская, тупик Пролетарский);

14.00-17.00 — село Маловодное (улицы Красноармейская, Новая);

9.30-16.30 — село Джаны-Пахта (улицы Молодежная, Полевая, Северная, Западная, Атбашинская, переулки Атбашинский, Западный, Чолпонкулова, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

13.00-17.00 — село Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября);

9.00-14.00 — село Западное (улицы Октября, Парковая, Гасангусенова, Молодая Гвардия).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Семафорная, Карбышева, Кривенко, Труда), села Панфиловка (улица Центральная), Джаильма (улицы Сулайманова, Молодежная, Дорожная).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Мээнеткеч;

9.00-13.00 — город Токмок (улицы Дунларова, Ибраимова);

13.00-17.00 — город Токмок (улицы Победа, Логвиненко, Слободская, Гоголя, Фабричная, Есенина);

9.00-15.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дом № 21).

Иссык-Атинский РЭС