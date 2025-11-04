19:33
Общество

5 ноября: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — улица Шабдан Баатыра, дом № 1а, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ала-Арча»;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);
  • 9.30-17.30 — улицы Гоголя, дома № 7, 9, 11, Сюмбаева, дома № 5, 10/2, 15, 17, Московская, дом № 54, Осмонкула;
  • 12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кара-Жыгач);
  • 9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Шамшы, Бугу-Эне, Акыл-Карачач);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Адилет, Каркыра, Иссык-Куль);
  • 12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Дуйшебаева, Сыпайы, Кадыр-Аке, Семиз-Бел, Ак-Жол);
  • 9.00-12.00 — отрезки переулка Дубосековский, улица Мессароша;
  • 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Заводской, Логвиненко), улица Ынтымак, дом № 9;
  • 12.00-17.00 — переулок Нижний, улицы Волкова, Садыгалиева, Вятской.
