В Гизе открылся Большой Египетский музей. Его строили более 20 лет

Близ Каира состоялась торжественная церемония открытия Большого Египетского музей (Grand Egyptian Museum — GEM), пишет Meduza.

Это масштабный культурный проект страны: площадь институции, которая два десятка лет строилась на фоне пирамид Гизы, составила 500 тысяч квадратных метров (это примерно 70 футбольных полей), в ее коллекцию включены до 100 тысяч экспонатов, а стоимость проекта превысила $1,2 миллиарда.

Показываем, как выглядит новый музей, который, согласно планам властей Египта, будут посещать пять миллионов человек в год.