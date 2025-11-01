11:24
Общество

Глава кабмина поздравил милиционеров с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников и ветеранов милиции с профессиональным праздником — Днем кыргызской милиции.

В своей поздравительной речи глава кабмина отметил, что кыргызская милиция пережила немало трудностей, добавив, что в последнее время материально-техническая база органов внутренних дел значительно улучшилась.

По словам Адылбека Касымалиева, сотрудники милиции обеспечиваются жильем, для них строятся современные административные здания, государством выделяется большое количество специальной техники и другого оборудования.

Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

«В результате гуманизации правоохранительного законодательства значительно сократилось число лиц, приговоренных к лишению свободы. К примеру, за 2003 год к лишению свободы были приговорены 16 тысяч 444 человека, а уже в 2024 году — 7 тысяч 51 человек. Динамика очевидна. В целом главная наша цель заключается не просто в задержании и наказании преступников, а в сокращении количества самих преступлений. В этом направлении наша общая задача состоит в воспитании кыргызской молодежи в духе честности, высокой морали и здесь сотрудники органов внутренних дел должны сыграть большую роль», — сказал глава кабмина.

1 ноября в Кыргызстане милиция отмечает профессональный праздник. 1 ноября 1924 года был создан административный отдел Революционного комитета Кара-Киргизской автономной области, в состав которого вошло областное отделение милиции. 
