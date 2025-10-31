20:03
Общество

Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве

Театры

1 ноября. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

1 ноября. Спектакль R4SK0LN1K0V

Спектакль, поставленный по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», — это дерзкое погружение в бездну человеческой души. Это первый спектакль, в котором режиссер Вячеслав Виттих будет играть на сцене.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

1 ноября. Спектакль «Звонок, на который ответят»

Это документальный спектакль о работе фонда «НеМолчи». О хрупкой надежде, смелости и упорстве. Здесь зрители услышат реальные истории тех, кто ежедневно борется за права столкнувшихся с насилием.

«Театр 705», 19.00.

2 ноября. Вечер одноактных балетов

Зрители увидят балеты на музыку Людовика Минкуса «Пахита», а также «Шопениана» по произведениям Фредерика Шопена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

1-2 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 октября — 2 ноября. Выставка «Абзац»

Это уже третья персональная выставка в творчестве Ислама Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

1 ноября. Begish

Ветеран кыргызской хип‑хоп‑сцены, он один из немногих MC, выступающих только на кыргызском языке. Его стиль соединяет приемы айтыша с современными трэп‑битами, превращая каждое выступление в диалог с аудиторией.

Bishkek Arena, 19.00.

1-2 ноября. Hallyu Festa

Hallyu Festa — это место, где встречаются фанаты K-pop, K-drama, K-beauty и корейской культуры. На два дня площадка превратится в настоящий «корейский город» с блогерами, айдолами, фотозонами и корейской стрит-едой.

Bilimkana Arena, 11.00.

1 ноября. Показ фильма «Сумерки»

Презентация, показ первой части, атмосфера и те самые люди, которые все еще помнят, что любовь бывает вечной. Фильм на английском с русскими субтитрами. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 18.00.

1-2 ноября. Киноклуб

В субботу покажут фильм «Крестный отец», в воскресенье — первую серию сериала «Рим». После каждой картины обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00 (суббота), 16.00 (воскресенье).

1 ноября. Фестиваль русского кино

Зрители смогут посмотреть фильмы разных жанров — от военных драм до анимации и фантастики.

Кинотеатр «Манас».

1-2 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

1-2 ноября. Концерт Кубика Калыкова «60 жаш»

Зрителей ждут любимые композиции исполнителя. В концерте также выступят звезды кыргызской эстрады.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

1 ноября. Большой научный форум «Начало пути»

Ведущие ученые расскажут о самых захватывающих этапах в эволюции человека — от первых предков до современного Homo sapiens, затронут вопросы археологии, антропологии и генетики, поделятся новейшими открытиями и научными инсайтами.

Национальная академия наук КР, 11.00-19.00.

1 ноября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

1 ноября. Лекция об искусстве

С конца 1940-х до 1950 года в искусстве Кыргызстана созданы значительные произведения разных жанров, полнокровно воплотившие радость послевоенной мирной жизни. Лектор — Айна Молдохматова, искусствовед.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

2 ноября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

1-2 ноября. Спектакль «Сказка о потерянном времени»

«Мастерская «12» Никиты Михалкова» представит зрителям Бишкека сказку для детей и взрослых Евгения Шварца.

16.00 (суббота), 12.00, 14.00, 17.00 (воскресенье).

1-2 ноября. Спектакли «Кошки-Мышки» и «Кумурска — токой сакчысы»

В сказке «Кошки-Мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота!

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

2 ноября. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
