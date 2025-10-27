28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 11, 12-й микрорайон, дома № 12, 12/1;
- 9.00-13.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Жумабека, Тыныстанова;
- 9.00-14.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Бадахшан, Жазира), «Орок»;
- 9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, дом № 63, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Куюкова), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Жоон-Добо, Байчечекей), отрезки улиц Абдумомунова, Коенкозова;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Селекция» (улицы Улар, Эркиндик);
- 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Северный, улица Чагая);
- 9.00-13.30 — жилмассив «Жениш»;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Троицкой, Лумумбы;
- 10.00-18.00 — село Маевка (переулок Тепличная).
2Таласская область
- 9.00-18.00 — город Талас (улицы Киргизская, Крупская, Б.Баатыра, Мира, Куренкеева);
- 9.00-17.00 — села Жоон-Тобо, Буденое, Сулуу-Маймак.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Московская, Ахунбаева, Гебзе, Кравцова, Бекбоева, Жакыпова, дома № 55, 57, Кадырова, дома № 108, 110, Алдашева, дома № 158, 156, 160, микрорайон «Восход», дома № 11, 13), села Бору-Баш, Коргонду-Булак, Кара-Коо, Ак-Олон, Барскоон, Саруу, Дыйшын, Кой-Сары, Ак-Суу, Ак-Булак, Орлиное, Отрадное, Шапак, Чар-Кудук, Ичке-Суу, Ак-Булак, Кичи-Орукту, четвертая ферма.
4Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина), Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин, Медерова, Озгоруш, Ала-Арчинская, Раимбекова, Достук, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Байтика, Дружбы, Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Сейтека, переулки Молодежный, Ала-Арчинская, Береговая, жилмассив «Ынтымак»), Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Восточная, проспект Победы, БЧК, улицы Набережная, Советская, Северная, Горького, Маяковского).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева), села Орто-Суу, Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кайынды (улица Токомбаева), город Орловка (улица Зеленая).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Интернациональное (улицы Первомайская, дома № 1-43; 2-80, Молодежная, Лермонтова, 50 лет Октября, Пушкина, Карла Маркса, Интернациональное, Новая, Пионерская), Жарбаши;
- 10.00-16.00 — село Сарыжон (улицы Арашан-Жолу, Болоболаева);
- 13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Садовая, Молодежная, Полевая).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Киргизская, Ломоносова, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, Беш-Терекская, Новостройка, Ленина), Сретенка (улицы Центральная, Крупская);
- 9.00-18.00 — села Александровка (улицы Гагарина, Карагачева, Мамайская, Пушкина, Дружбы, Спортивная, Почтовая, Пионерская, Комсомольская от Колхозной до Буденого, верхняя зона), Ак-Суу (улица Кирова, БСШ 4);
- 9.00-13.00 — село Беловодское (переулок Фрунзе);
- 13.00-18.00 — село Беловодское (улицы Гагарина, Фучика).
Сокулукский РЭС
- 11.00-14.00 — село Манас (улицы Высоцкого, Спортивная);
- 9.00-13.00 — село Лесное (улицы Ат-Башинская, Северная, Туюк, Центральная);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Садовая, Атбашинская, Полевая, Молодежная, Западная, Чолпонкулова, Северная, Полевой Стан, Мичурина, Спортивная, Столбовая, Ключевая, пер.Атбашинский, Западный, Садовый), Майское (улицы Проектируемая, Найденова, Первомайская), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);
- 9.00-16.00 — село Селекция (улица Проектируемая);
- 9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Колхозная, Фрунзе, Пионерская), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Момунжанова, тупик Момунжанова, улицы Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Разная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Шаршенова, Строительная, Сулайманова, переулок Интернациональный), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая);
- 10.00-13.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная, станция «Сокулук»);
- 9.00-17.00 — села Первомайская (улица Мичурина), Первомайская (улицы Чмыря, Спортивная, Береговая), Военно-Антоновка (улицы Октябрь, Школьная, Проектируемая, Первомайская), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное, ущелье имени Ж. Айзабекова, ГЭС, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанов, Каракинова, кошара), Конуш (улицы Айдаркан, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Западная, Кебекбаева, Шаршенова, Новостройка), дачи (садовые товарищества «Эдельвейс», «Электромеханик»), Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиев).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Вознесеновка (улицы Пушкина, Центральная), Курпульдек.
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карой, Советское, Дон-Арык, поселок Винсовхоз (улицы Северная, Пржевальского);
- 9.00-13.00 — город Токмок (лицей «Сапат»), село Дон-Арык;
- 13.00-17.00 — село Онбир-Жылга.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Гидростроитель (улица Юбилейная);
- 9.00-18.00 — село Свинсовхоз (переулки Западный, Новый).