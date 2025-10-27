В Кара-Суйском районе заложили капсулу на ирригационном объекте

В Кара-Суйском районе Ошской области состоялась церемония закладки капсулы на головном водозаборном сооружении магистрального канала «Отуз-Адыр».

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента в регионе, мероприятие прошло с участием заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, заместителя полпреда главы государства Илияза Ташбаева и местных жителей.

Церемония символизирует официальный старт модернизации ирригационной системы Куршаб-Сай. Проект направлен на развитие сельского хозяйства региона и обеспечение фермеров стабильным доступом к оросительной воде.

На обновление системы предусмотрено 1 миллиард 788 миллионов сомов. Работы охватят территорию семи айыл аймаков и одного города Кара-Суйского района. Из общей протяженности каналов в 52,4 километра полностью реконструируют 42,4 километра.

После завершения проекта более 13 тысяч гектаров земель будут обеспечены постоянным водоснабжением, что повысит урожайность и облегчит труд земледельцев.

Проект реализуется в рамках программы «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» (CRWSP) при поддержке Всемирного банка и финансировании Международной ассоциации развития (МАР).