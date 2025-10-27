Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе

Мэрия Бишкека представила на суд горожан Генеральный план города до 2050 года и анонсировала начало общественных слушаний по проекту. Они пройдут 24-25 декабря в разрезе районов.

В документе в числе прочего содержатся предложения по планировочному развитию территории. Они направлены «на решение существующих проблем и выравнивание сложившихся негативных тенденций

пространственного освоения и предусматривают развитие в западном и восточном направлениях с целью смещения центра нагрузок градостроительной системы».

Указано, что основными принципами формируемой планировочной структуры являются устойчивое развитие, эффективное использование территориальных ресурсов и сохранение уникальной природно-экологической системы столицы.

Выравнивание нагрузок и более равномерное их распределение планируется реализовать с учетом территориальных резервов, большая часть которых находится в Ленинском и Октябрьском районах.

В основе пространственного развития города проектом предлагаются полицентрическая система общественных центров, развитие многофункциональных центров вдоль основных городских магистралей, завершение и формирование новых многофункциональных центров в каждом районе. Также определены специализированные планировочные центры, которые связаны между собой основными планировочными осями, к которым относятся магистрали общегородского значения.

Ядро города в его исторических границах сформировалось как административный, культурный и общеобразовательный центр. Усиление столичных функций Бишкека будет осуществляться посредством формирования делового центра «Бишкек-сити» в Ленинском районе, на пересечении улиц Жайыла Баатыра с улицей Алыкулова, говорится в документе.

Кроме городского центра, формируются многофункциональные центры в каждом районе: ­

в Октябрьском — на пересечении Восточного Большого Чуйского канала и улицы Валиханова;­

в Первомайском — в районе бывшего села Пригородного; ­

в Свердловском — на пересечении улиц Тоголока Молдо и Щербакова.

Помимо этого, в Генплане заложены административный центр в южной части столицы, по проспекту Чингиза Айтматова, а также­ торговые центры — рынки «Дордой», Аламединский, «Таалай», «Эталой строй», Ошский; медицинские общественные центры — севернее бывшего села Новопавловка, в районе бывших сел Пригородного, Маевка, жилого комплекса «Сейтек Кок Джар».

Кроме этого, в южной части города планируется строительство республиканского медицинского кластера.

Предусмотрены образовательные общественные центры: кампус в районе Восточного Большого Чуйского канала и улицы Достоевского, рекреационные общественные центры: севернее бывших сел Рассвет, Орок, в районе улиц Достоевского и Валиханова. ­

Спортивные общественные центры намерены расположить восточнее бывшего села Пригородного — здесь предусматривается строительство нового ипподрома.

Кроме этого, в Генеральном плане намечена организация подцентров в бывших сельских населенных пунктах Новопавловка и Учкун.

Напомним, документ подготовлен Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга. В авторском составе указаны руководители НИИ, мэр Айбек Джунушалиев и его заместитель Азамат Кадыров, а также другие специалисты и чиновники.

Отмечается, что новый Генплан разрабатывают на основании распоряжения кабинета министров Кыргызстана.

Генеральный план Бишкека является стратегическим документом долгосрочного развития и направлен на усиление позиций города, формирование столицы в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.