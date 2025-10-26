27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 1, улица Новосельская;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ботанической, Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический, жилмассив «Жениш»;

13.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 72, 74, село Степное (улица Новостройка);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Чортекова, Куюкова);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира), отрезки улиц Джунусалиева, Жаманбаева, Айни, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Курсант), «Ала-Тоо» (улицы Улук Тоо, Байчечекей);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25-35, 54-62, Профессора Зимы), Боровской переулок, улицы Саадаева, Тоголока Молдо, село Пригородное (улицы Юбилейная, Новая, Островского, МТФ, Горького, Широкая, Гагарина, Жаштык-1, 3-5, Эркиндик-1-2, 5-9), цех по производству пескоблоков, ОсОО «Калибри Кейджи», овощехранилище, слесарный цех, ГСВ, ОсОО «Зорро», Пригородное айыл окмоту, ТП-4245, 4171, водозабор, коммерческое предприятие «Феррум», пекарня, фирма «Энесай», ЗАО «Улук Тран»;

9.00-13.00 — село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет);

10.00-18.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная).

2 Иссык-Кульская область