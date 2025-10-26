19:29
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 1, улица Новосельская;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Ботанической, Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический, жилмассив «Жениш»;
  • 13.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 72, 74, село Степное (улица Новостройка);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Чортекова, Куюкова);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира), отрезки улиц Джунусалиева, Жаманбаева, Айни, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Курсант), «Ала-Тоо» (улицы Улук Тоо, Байчечекей);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25-35, 54-62, Профессора Зимы), Боровской переулок, улицы Саадаева, Тоголока Молдо, село Пригородное (улицы Юбилейная, Новая, Островского, МТФ, Горького, Широкая, Гагарина, Жаштык-1, 3-5, Эркиндик-1-2, 5-9), цех по производству пескоблоков, ОсОО «Калибри Кейджи», овощехранилище, слесарный цех, ГСВ, ОсОО «Зорро», Пригородное айыл окмоту, ТП-4245, 4171, водозабор, коммерческое предприятие «Феррум», пекарня, фирма «Энесай», ЗАО «Улук Тран»;
  • 9.00-13.00 — село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет);
  • 10.00-18.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Чикеева, Торгоева, Ленина, Элебаева, микрорайон «Кирпичный завод», дома № 52, 55, 56), села Черик, Ак-Сай, Четинди, Тон, Темир-Кана, Барскоон, Мундуз, Качыбек, Чон-Таш, Жылу-Булак, Ичке-Суу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348549/
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
26 октября: где в Бишкеке отключат свет
25 октября: где в регионах отключат свет
24 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 октября: где в Бишкеке отключат свет
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Водители авто жалуются на&nbsp;отсутствие бензина на&nbsp;заправках Бишкека Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека
Подземная вода: как в&nbsp;Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
26 октября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выст...
18:30
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
17:10
Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию
16:38
Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам