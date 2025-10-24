14:59
Общество

В Бишкеке завершились республиканские командно-штабные учения по ГО

В Бишкеке завершились трехдневные республиканские командно-штабные учения, направленные на оценку действий органов управления и сил гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Учения проходили по указу президента Кыргызстана — начальника гражданской обороны Садыра Жапарова и приказу министра чрезвычайных ситуаций, генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева. В ходе мероприятий проверялась готовность служб гражданской обороны к возможному землетрясению.

На итоговом совещании мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что в городе ведется комплексная работа по укреплению взаимодействия с Министерством чрезвычайных ситуаций, повышению готовности к ЧС и обеспечению оперативного реагирования. Он выразил благодарность сотрудникам МЧС за профессионализм и вклад в развитие системы гражданской защиты.

Как уточнили в пресс-центре МЧС, основная цель учений — повышение эффективности государственной системы гражданской обороны и реализация госполитики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
