Мини-ЦОН на проспекте Чуй в Бишкеке будет закрыт в воскресенье

В Бишкеке мини-ЦОН на проспекте Чуй (напротив ТЭЦ) не будет работать в воскресенье, 26 октября, по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ «Кызмат».

В понедельник, 27 октября, центр возобновит работу в обычном режиме с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 15.00, чтобы компенсировать пропущенный день.

В мини-ЦОНе предоставляется оформление документов на паспорт и регистрация адреса. Центр работает по выходным, что позволяет гражданам получать услуги в удобное время и обеспечивает доступ к государственным услугам.