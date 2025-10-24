14:59
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Мини-ЦОН на проспекте Чуй в Бишкеке будет закрыт в воскресенье

В Бишкеке мини-ЦОН на проспекте Чуй (напротив ТЭЦ) не будет работать в воскресенье, 26 октября, по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ «Кызмат».

В понедельник, 27 октября, центр возобновит работу в обычном режиме с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 15.00, чтобы компенсировать пропущенный день.

В мини-ЦОНе предоставляется оформление документов на паспорт и регистрация адреса. Центр работает по выходным, что позволяет гражданам получать услуги в удобное время и обеспечивает доступ к государственным услугам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348407/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на владельца цокольного этажа
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло
Мэрию Бишкека просят организовать по городу скверы и парки
Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
14:57
Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишк...
14:47
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
14:44
Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома
14:41
В Оше владелица ресторана «Мээрим» не заплатила городу 13 миллионов сомов
14:35
Нацбанк Кыргызстана подписал соглашение по внедрению цифрового сома