Общество

Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций

Сегодня во всех школах страны проходят тематические уроки и мероприятия, посвященные 80-летию со дня основания Организации Объединенных Наций. Школьники изучали роль ООН в поддержании мира, международном сотрудничестве и защите прав человека, а также вклад Кыргызстана в работу организации.

В средней школе № 100 имени Байдылды Сарногоева в Бишкеке состоялся классный час с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова и Постоянного координатора системы ООН в Кыргызстане Антье Граве.

ГКНБ
Фото ГКНБ. День ООН

Выступая перед учениками, Эдиль Байсалов отметил:

«День ООН во всех школах проводится потому, что школьники Кыргызстана должны знать об Организации Объединенных Наций и гордиться тем, что наша страна является ее полноправным членом. Ведь каждый из нас — ребенок и взрослый — несет ответственность за сохранение окружающей среды, уважение прав человека и укрепление мира на нашей планете».

В ходе мероприятия ученики представили творческие работы, стенды и короткие презентации о значении ООН для мира и будущего молодежи.
