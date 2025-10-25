09:19
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 25 октября в Бишкеке было в 1939 году

Самым холодным 25 октября в Бишкеке было в 1939 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −6 градусов.

Самым теплым — в 1979-м, когда температура составила +30,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 октября в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью — до +10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348323/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 19 октября в Бишкеке было в 1952 году
Температурные рекорды. Самым холодным 18 октября в Бишкеке было в 2018 году
Температурные рекорды. Самым холодным 12 октября в Бишкеке было в 1985 году
Температурные рекорды. Самым холодным 11 октября в Бишкеке было в 1955 году
Температурные рекорды. Самым холодным 5 октября в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым холодным 4 октября в Бишкеке было в 1974 году
Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году
Температурные рекорды. Самым теплым 27 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
09:15
Договор о вечном добрососедстве со странами Центральной Азии и КНР ратифицирован Договор о вечном добрососедстве со странами Центральной...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 25 октября в Бишкеке было в 1939 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 октября, пятница
23:41
Electronic Arts объявила о закрытии игры The Sims Mobile в январе 2026 года
23:15
Сотрудники УПСМ Бишкека помогли потерявшейся девочке найти дорогу домой
22:47
Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии
22:25
Ксения Собчак переезжает в Испанию «цифровым кочевником» — СМИ
22:04
СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска»