Температурные рекорды. Самым холодным 25 октября в Бишкеке было в 1939 году

Самым холодным 25 октября в Бишкеке было в 1939 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −6 градусов.

Самым теплым — в 1979-м, когда температура составила +30,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 октября в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью — до +10.