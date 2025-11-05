Поколение Z оказалось самым несчастным за всю историю наблюдений. Исследователи из Гарварда и Бейлорского университета изучили более чем 200 тысяч человек из 22 стран и выяснили, что привычная «кривая счастья» изменилась, сообщает FORTUNE.

Отмечается, что раньше люди чувствовали себя наиболее счастливыми в молодости, затем уровень удовлетворенности падал к середине жизни и снова рос к старости. Теперь эта зависимость стала ровнее — молодые люди теряют чувство радости раньше и дольше не могут его вернуть.

Авторы исследования отмечают, что люди от 18 до 29 лет чаще жалуются на тревожность, депрессию, финансовые трудности и отсутствие смысла в жизни. Многие чувствуют себя одинокими, бесполезными и неуверенными в будущем.

«Это довольно мрачная картина. Достаточно ли мы инвестируем в благополучие молодежи?» — сказал один из авторов работы, директор Гарвардской программы развития человека Тайлер Вандервил.

Ученые связывают тревожность поколения Z с давлением со стороны общества, неопределенностью, политическими конфликтами и постоянным потоком плохих новостей.

Более половины опрошенных признались, что не видят цели в жизни, а почти столько же беспокоятся о деньгах. Исследователи считают, что если тенденция сохранится, привычное представление о «возрасте счастья» придется пересмотреть.