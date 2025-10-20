15:50
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40

В Бишкеке на базе жилого комплекса «Мурас», построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК), открылся новый филиал общеобразовательной школы. С ходом работы ознакомился мэр столицы Айбек Джунушалиев, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что открытие филиала стало частью проекта, направленного на разгрузку переполненных школ столицы. Инициатива реализуется по поручению президента Садыра Жапарова при координации мэрии Бишкека.

Читайте по теме
В Кыргызстане частные школы и детсады разрешили размещать на первых этажах домов

Как отметили в муниципалитете, временным решением стало размещение учебных классов на первых этажах жилых домов, что позволяет обеспечить детей образованием рядом с местом проживания и снизить нагрузку на ближайшие школы до завершения строительства новых образовательных учреждений.

Первым объектом программы стал филиал школы № 40 на улице Маликова. Здесь оборудованы классы для учеников 5–9-х классов, рассчитанные на обучение до тысячи детей в две смены.

Кроме преподавания общеобразовательных дисциплин в школе проводятся кружки по шахматам, тогуз коргоолу, рукоделию, рисованию и декоративно-прикладному искусству. Это позволит учащимся не только получать знания, но и развивать творческие способности.

Мэр Айбек Джунушалиев оценил реализацию пилотного проекта, подчеркнув, что подобный формат может быть использован и в других районах столицы.

«Главная цель — создать для детей комфортные условия для обучения и развития, независимо от того, в каком районе они живут», — отметил мэр.

По его поручению, мэрия разработает методические рекомендации для дальнейшего внедрения проекта в других жилых массивах города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347803/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников
Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение
Надземные переходы, роторные парковки, трамваи. Встреча мэрии и бишкекчан
В Бишкеке высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников
Мэр Бишкека: Реновация будет только с согласия владельцев квартир
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
После жалоб жителей мэрия Бишкека установила новые мусорные баки
В Бишкеке неожиданно вспомнили о трамваях — раньше уже мечтали и о метро
Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег
Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал директоров глава ГКНБ
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
20 октября, понедельник
15:44
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40 В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы №...
15:28
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
15:05
В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека
14:50
Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса
14:37
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»