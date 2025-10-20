В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40

В Бишкеке на базе жилого комплекса «Мурас», построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК), открылся новый филиал общеобразовательной школы. С ходом работы ознакомился мэр столицы Айбек Джунушалиев, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что открытие филиала стало частью проекта, направленного на разгрузку переполненных школ столицы. Инициатива реализуется по поручению президента Садыра Жапарова при координации мэрии Бишкека.

Как отметили в муниципалитете, временным решением стало размещение учебных классов на первых этажах жилых домов, что позволяет обеспечить детей образованием рядом с местом проживания и снизить нагрузку на ближайшие школы до завершения строительства новых образовательных учреждений.

Первым объектом программы стал филиал школы № 40 на улице Маликова. Здесь оборудованы классы для учеников 5–9-х классов, рассчитанные на обучение до тысячи детей в две смены.

Кроме преподавания общеобразовательных дисциплин в школе проводятся кружки по шахматам, тогуз коргоолу, рукоделию, рисованию и декоративно-прикладному искусству. Это позволит учащимся не только получать знания, но и развивать творческие способности.

Мэр Айбек Джунушалиев оценил реализацию пилотного проекта, подчеркнув, что подобный формат может быть использован и в других районах столицы.

«Главная цель — создать для детей комфортные условия для обучения и развития, независимо от того, в каком районе они живут», — отметил мэр.

По его поручению, мэрия разработает методические рекомендации для дальнейшего внедрения проекта в других жилых массивах города.