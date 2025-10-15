22:59
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в Жогорку Кенеш. Председатель ЦИК встретился с правоохранителями

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов состоялось заседание Координационной группы оперативного реагирования (КГОР). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия и оперативного обмена информацией в рамках подготовки к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, назначенным на 30 ноября.

Председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров подчеркнул, что с началом избирательного процесса создана КГОР, задачей которой является обеспечение быстрой и согласованной реакции на все нарушения норм избирательного законодательства. Он напомнил, что в связи с сокращением избирательных сроков на одну треть все действия должны быть организованы с учетом особенностей законодательства.
