16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-15.00 — отрезок улицы Абдыкадырова (район Малого Чуйского канала);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, улицы Гоголя, дома № 24, 28, 28а, Токтогула, дом № 28, Ибраимова, дом № 113;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Белорусской, Койбагарова, переулок Койташский;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Чортекова, Тулпар Таш, Кривоносова, Мин-Куш, Кара-Коо), бульвар Молодой Гвардии, дом № 37, жилмассивы «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), «Тынчтык»;
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, переулки Советский, Первомайский, Заводской), жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная 1-3-4, Боталиева-1-2-3-6, Молдокунова).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур-Осмон, Уметалиева, Алымбаева), Торт-Куль (улицы Кумушалиева, Мадиева, Куланова, Кыдыкеева, Тулеева, Кийизбаева, Куюкова, Кольбаева, Алапаева, Мадиева), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Агрономическая, Коммунальная, Громовой, Комсомольская), села Калдык, Кара-Тюбе, Буденовка, Суусамыр;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жерказар, Дружба, город Кант (улицы Лермонтова, Абыш, Чекирова, Льва Толстого, Суворова, Цемзаводская, Западная, Боконбаева, Ванахуна, Чкалова, Чехова, Чапаева, Ленина), село Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Льва Толстого, Суворова, Островского, Бекмуратова, Ватутина, Джальминского, Пушкина, Комсомольская, Крупской, Фрунзенская, Набережная, Колхозная, Молодежная, Карасуйская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Южная), Беловодское (улицы Крупской, Кирова, Шевченко, Степаненко, Калинина, Фрунзе, переулки Советский, Ленина), Большевик (улица Шопокова), Александровка (улицы Мамайская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Татарской), Петровка (улицы Центральная, Советская, Колхозная, Мечеть, Заводская, Гагарина, Водоемная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье имени Айзабекова, ГЭС, улицы Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанова, Каракинова, кошара), Конуш (улицы Айдаркан, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Западная, Кебекбаева, Шаршенова, Новостройка), дачи (СТ «Эдельвейс», «Электромеханик»), села Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиева), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Октябрьская, Северная, Фрунзе, Красноармейская, Пушкина, Школьная, Проектируемая, Полярная, Южная), поселок Мирный (улицы Проектируемая, Октябрьская, Ленина);
- 8.00-17.00 — села Сокулук (улицы Достук, Звездная, Мира, Пионерская, Интернациональная, Лесная, Ошская, Почтовая, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Сельская, Кайназарова, Восточная, Первомайская, Комсомольская, Садовая, Полярная, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, Труда, Ала-Арчинская, Гагарина, Иссык-Кульская, Спортивная, Северная, Краснодарская, Бригада, Акимбаева, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Плотина 1, 2, Сокулукское водохранилище, переулки Почтовый, Первомайский, Карагачевый, Северный, Ленина), Романовка (улицы МТФ, Фрунзе), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разная, кошара), имени Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Тайлака Баатыра, Ынтымак, Эгизбаева), «Ак-Ордо» (улицы Проектируемая, Абшир-Ата, Жайлообаева, Жакшылык, Замандаш, Кубанычбекова);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Центральная, Молодежная, Советская, Вишневая, Ворошилова, Первомайская, Жаштык, Фрунзе, Ленина, Кирова, Калинина, Гоголя, Полевая, Пушкина, Комсомольская, Октябрьская), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Центральная);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (1-й микрорайон, дома № 14, 18, 3-й микрорайон, дом № 5, улицы Жантаева, Крапоткина, Железнодорожная, Красная, Комсомольская, Чапаева, Челюскина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Гидростроитель.
3Нарынская область
- 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
- 9.00-17.00 — село Казарман.