Общество
Выборы-2025

Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции

В Кыргызстане для охраны общественного порядка и безопасности во время выборного процесса задействуют более 10 тысяч сотрудников милиции. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Канатбек Исаков.

По его словам, основные задачи МВД — охрана общественного порядка, дорожной безопасности и безопасности граждан.

«В связи с этим в МВД создан специальный оперативный штаб из числа наиболее подготовленных сотрудников в целях координации всех сил и средств, задействованных по всей республике. Организовано 10 информационно-аналитических групп, которые будут анализировать ситуацию во время выборов (подкуп избирателей, агитацию и так далее). Кроме того, во всех органах внутренних дел создана 141 отдельная группа документирования всех нарушений избирательного процесса и законодательства», — сказал Канатбек Исаков.

Он добавил, что для осуществления безопасности дорожного движения отдельно задействуют около 2 тысяч сотрудников милиции.

«В целях предупреждения преступлений и правонарушений, а также реагирования на обращения граждан в ночное и дневное время суток организованы специальные патрули милиции на 300 автотранспортных средствах. Проводим разъяснительные работы совместно с органами местной власти. Обучаем своих сотрудников нормам законодательства о выборах, чтобы они точно знали, какие функции мы можем осуществлять, а какие нет, какие меры должны принимать в случае нарушений», — отметил Канатбек Исаков.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
