15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;
- 9.30-18.00 — улица Сувамбердиева, дом № 102/9;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кырк-Кербен), улица Сыдыкова, дом № 290, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Чынар, Урман, Калыгул Бай уулу), «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ахунбаева, Чортекова), село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Умут-18-19-20-21), микрорайон «Достук», дом № 5/9;
- 9.00-18.00 — село Озерное (улица Фрунзе);
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Урицкого, Ганди;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Нурийла, Жаштык);
- 14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная,Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), водозабор.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассив «Оскон-Ордо», улицы Валиханова, Матыева, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды, Бишкекская, Сыргака, Нурманбетова, Кыял, Полевая, Майрам, Алымбаева, жилмассив «Торт-Гуль», улицы Шабдан баатыра, Апышева, новостройка, лагерь, 232 контур, улицы Салкын, Мехлесхоз, южный БЧК), Луговое (улицы Садовая, Луговая, Аламединская, Трансформаторная), Аламедин (улицы Кыргызстанская, Манас, Кожомкула, Набережная, Ат-Башынская, Школьная, Алма-Атинская, Гоголя, Фрунзенская, Горького, Панфилова, Иваницина, Молодежная, Долон, Панфилова, Кожожаш, тупик Кавказский, переулки Дальний, Чуйский).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, Целинная, Центральная, Молодая Гвардия, Есенина, Темирязева, Кара-Балтинская, Бакыт, Береговая, Островского), села Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Московская, Октябрьская, Свердлова, Кирова, Новосельская, Строительная, Комсомольская), Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Бектенова), урочище Тарылган, кошара.
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Марковского, Герцена, Салиева, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Валиханова, Набережная, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улица Восточная), Александровка (улицы Пионерская, МТФ-1, Масанчина, Октябрьская, Татарская, Куйбышов, Шиваза, Гагарина, Фрунзе, Ленина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Советская, Московская, Пушкина, Космонавтов, Шевченко, Киевская, Достук, Новая, Чехова, Школьная, Калинина, Ново-Аларчинская, Дзержинского, Ленина, Шопокова, Некрасова, Ала-Арчинская, Западная, Футбольная, Турганова, Первомайская, Победа, Тургенева, Степная, Восточная, Кирова, Линейная, Репина, Фрунзе, Промышленная, Лермонтова, Токтогула, Машиностроительная, Заводская, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Саз (улица Ынтымак), Сокулук (улицы Мельничная, Труда, Карагачевая, переулок Карагачевой), Комсомольское (улицы Набережная, Южная, Юбилейная, Строительная, Проектируемая, Опытная, Озерная, Садовая), совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Фрунзенская, Южная, Институтская, Береговая, Новая, Северная, Животноводство, Набережная, Центральная, Лесная, Садовая, Юбилейная, Мамыралиев, Средняя, Строительная, Ново-Садовая, Восточная, Озерная, Проектируемая, Разная, имени Профессора Ли, тупик Центральный), Кожомкул (улицы Октябрьская, Пионерская, Первомайская, Проектируемая, Школьная);
- 9.30-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Суйская, Школьная, Госпитомник, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Ак-Чий, Набережная, Ынтымак, Стройцех, СТ «Кормовик», пост ГАИ), Комсомольское (улица Дорожная);
- 9.00-18.00 — жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Достук, Тайлак Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаева), село Селекционное (улица Проектируемая).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Комсомольская, Верхняя, Северная, Ворошилова, Чапаева, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулки Фабричный, Аптечный, Колхозный), Тельман (улицы Эгембердиева, Айтымбет).
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — село Арал, заказник;
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Циалковского, Дружба, Спортивная, Токмокская).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Элебаева, Токтогула, Фрунзенская, Кузбасская, Фадеева, Бойная, Шевченко, микрорайон «Кашка-Суу», дом № 13), села Каджи-Сай, Балтабай, Конкино, Барскоон, Саруу, Кызыл-Суу, Дархан, Николаевка, Сары-Тологой, Ак-Булак, Корумду.