Общество

Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени президента Кыргызстана

В администрации президента Кыргызской Республики состоялась церемония награждения юных победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди спортсменов до 15 и до 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

От имени президента награды спортсменам вручил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Победителей отметили денежными сертификатами: 150 тысяч сомов — за золото, 100 тысяч сомов — за серебро и 50 тысяч сомов — за бронзу.

Напомним, чемпионат Азии проходил в Бишкеке в июне 2025 года и собрал более 500 спортсменов из 45 стран. Сборная Кыргызстана завоевала 30 медалей, в том числе 5 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых.

«Эта большая победа — яркое свидетельство силы воли, высокой подготовки и любви к Родине нашей молодежи. Президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание развитию спорта, укреплению здоровья подрастающего поколения и воспитанию чемпионов международного уровня. Спорт — это сила нации, честь народа и престиж государства», — отметил Адылбек Касымалиев.

Глава кабинета министров уверен, что нынешние юные борцы станут будущими чемпионами мира и победителями Олимпийских игр.
