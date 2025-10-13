Германия не должна расслабляться, полагая, что возможная российская атака произойдет не раньше 2029 года, пишет DW со ссылкой на заявление президента Федеральной разведывательной службы (BND) Мартина Йегеря, который выступил в бундестаге.

«В лучшем случае в Европе установлен ледяной мир, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации», — подчеркнул Йегер.

По мнению главы BND, Россия сейчас хочет прощупать границы Запада: подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить и запугать общества. Для этого Кремль делает ставку на манипулирование выборами и общественным мнением, пропаганду, провокации, дезинформацию, запугивание, шпионаж, диверсии, нарушения воздушного пространства, заказные убийства и преследование уехавших оппозиционеров, считает Йегер.