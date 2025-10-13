23:45
Общество

Германии стоит готовиться к эскалации конфликта с Россией — глава разведслужбы

Германия не должна расслабляться, полагая, что возможная российская атака произойдет не раньше 2029 года, пишет DW со ссылкой на заявление президента Федеральной разведывательной службы (BND) Мартина Йегеря, который выступил в бундестаге.

«В лучшем случае в Европе установлен ледяной мир, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации», — подчеркнул Йегер.

По мнению главы BND, Россия сейчас хочет прощупать границы Запада: подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить и запугать общества. Для этого Кремль делает ставку на манипулирование выборами и общественным мнением, пропаганду, провокации, дезинформацию, запугивание, шпионаж, диверсии, нарушения воздушного пространства, заказные убийства и преследование уехавших оппозиционеров, считает Йегер.
