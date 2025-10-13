19:01
Общество

В Бишкеке демонтируют объекты, использующиеся не по назначению

В столице начался демонтаж объектов, которые использовались не по целевому назначению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Демонтаж проводят на основании решения специальной комиссии. Так, устранили торговые объекты на пересечении улиц Салтанат и Патриса Лумумбы на участке площадью 0,173 гектара. Ранее эта территория была выделена под автостоянку, однако фактически использовалась для продажи автозапчастей. 


Мэрия Бишкека напоминает, что все земельные участки должны использоваться строго в соответствии с разрешенным видом деятельности.

В случае выявления нарушений уполномоченные органы будут принимать меры согласно закону.
