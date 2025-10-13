15:52
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК

Представители ЦИК посоветовали в эфире «Биринчи радио» соблюдать меры предосторожности при добровольных пожертвованиях на избирательную кампанию.

По словам эксперта ЦИК по вопросам финансирования избирательных кампаний Раиды Башировой, есть вероятность, что мошенники могут использовать свои личные счета в уполномоченных банках.

«Но когда жертвователь приходит в отделение банка или перечисляет средства посредством мобильного приложения, то все счета кандидатов в базах банков уже хранятся. «Левых» счетов там не может быть. Операции очень хорошо мониторятся и, думаю, нет шансов у мошенников воспользоваться деньгами», — сказала она.

Член ЦИК Бахадыр Конуров добавил, что всегда можно обратиться в ЦИК или в банк и уточнить, принадлежит ли определенный счет кандидату или нет.

«Некоторые кандидаты используют QR-код, и этим действительно могут воспользоваться мошенники — мы эти средства контролировать не можем», — заметил он.

На вопрос, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты при формировании избирательных фондов, Раида Баширова ответила, что происходят ошибки при поступлении денежных средств, когда в платежном поручении жертвователь не указывает точные реквизиты и вид пожертвования (собственные средства либо добровольное пожертвование).

«Все средства, вносимые на спецсчет, должны содержать свой ГКПО-код. У нас законодательно определены ограничения, и если жертвователь вносит больше положенного, то средства не принимаются на спецсчет. Система позволяет отслеживать предельные суммы поступлений и расходов», — добавила она.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
