13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 7;

9.30-17.30 — отрезки улиц Токтогула, улицы Гоголя, дома № 12, 20, 53, 57, Московская, дома № 19, 37, Сагынбая, дом № 43а;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 74;

9.00-17.00 — жилмассив «Нижний Орок», улица Ахунбаева, дом № 187, отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, Кулатова, 18-я Линия, Актюбинской, Игембердиева, переулок Фабричный, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).

2 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Промышленная, Ленина, Шорукова, Шопокова, Карасаева, Элебаева, Карымшакова, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Саякбая, Айтбаева, Киевская, Искакова, Ворошилова, Кравцова, Садовая, Майра Керим кызы, Стаханова, Пионерская, Пушкина, Токтогула, Харьковская, Акыйкат, Намыс, Таш-Кыя), села Эшперов, Кара-Коо, Калкагар, Ак-Булак, Жылдыз, Николаевка.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина), Кок-Жар (улицы Матыева, Сыргака, Бишкекская, Нурманбетова, Кыял, Уметалиева, Салкын, Табылды уулу, Полевая, контур №232, улицы Мехлесхоз, Майрам, Алымбаева, Лагерь, Арпачиева, Новостройка, Тынчтык, Уметалиева), Торт-Куль (улицы Баялинова, Кыдыкеева, Колбаева, Мадиева), жилмассив «Хан-Тенир» (улицы Кегети, Эркиндик, Ынтымак, Ала-Арча);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, Целинная, Луговая, Кошевого, Степная, Окружная, Тимирязева, Береговая, Тольятти), села Ново-Николаевка (улицы Садовая, Фрунзе, Первомайская, Мира, Московская, Западная, Кирова, Свердлова, Школьная, Пушкина, Молодежная, Киргизская), Орто-Суу, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Кызыл-Суу (улица Жданова);

9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Бектенова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Марковского, Герцена, Валиханова, Салиевой, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Ишембаева, Набережная, МПС, Абдраимова, Горького, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13-й кооператив»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Садовое (улицы Киргизская, 1, 2, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Татарской, Масанчина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Забайкальская, Чекменева, Школьная, Северная, Балыкбаева, Дружбы, Новая, Олимпийская, переулки Забайкальский, Школьный, СТ «Южное»), Сокулук (улицы Заречная, Краснодарская, Фрунзе), Селекционное (улицы Вишневая, 1-я Селекционная, Кипкалова, Ала-Арчинская, Парковая, Проектируемая);

9.00-18.00 — села Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Колхозная, Комсомольская, Ала-Арчинская, Кирова, Бейшеналиевой, Свердлова, Учительская, Баетова, Советская, Ворошилова, Садовая, Лавровых, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Школьная, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Таласская, Проектируемая, Железнодорожная, детсад, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Северная, Кара-Шоро, Ынтымак, Абшир-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Керме-Тоо, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Жакшылык, Береке, Биримдик, Эне-Сай, Достук, Корсаковых, Актилек, Тан-Шоола, Ырыскы, Деповская, Мектеп, Нур, Акиш у. Темирбека, Маматемин-Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Доолот, Крупской, Сары-Озон, новостройка, Досиева, Биримдик, Белек), Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева, Ынтымак);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Суйская, Победы, Школьная, Госпитомник, Дорожная, Токтогула, Шопокова, Молодежная, Абдыкайым, Восточная, Джамбула, Новая, Киргизская, Набережная, Ак-Чий, Ынтымак, Абая, Стройцех, СТ «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

9.30-13.00 — село Джаны-Джер (улицы Новая, Молодая Гвардия, Мичурина, Строительная, Жукова, Спортивная, Больничная, Фрунзе, Лесная, Правды, Шопокова, микрорайон Изакеева, улицы Северная, Апасова, детсад, улицы Оторова, Бектоо, Садовая, Свободы, переулок Северный, улицы Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, Лесная, МТФ 2а), поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

12.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Набережная, Гагарина, Юбилейная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Вознесеновка (улицы Первомайская, Пушкина, Центральная, Жаштык);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Ак-Бешим-1, Чуй (улицы Мельничная, Береговая, Сансызбаева, Межевая, Бригадная, Зеленая, Мичурина, Новая, Народная, Чайная, РОВД, ДК, промзоны, газозаправки);

9.00-17.00 — Токмак (улицы Шамсинская, Победы, Железнодорожная, Спортивная, Овчарова, Гагарина, Татарская, Жантаева, Дружбы, Крупской, Шолохова).

Иссык-Атинский РЭС