Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Лаборатории для мониторинга воздуха в Бишкеке и Оше хочет закупить Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора в рамках проекта улучшения качества воздуха объявляет повторный тендер на закупку мобильных лабораторий для департамента экологического мониторинга в Бишкеке и Оше. Информация размещена на портале госзакупок.

Планируемая сумма контракта составляет 65 миллионов 625 тысяч сомов. 

Предложения от поставщиков принимаются до 23 октября 2025 года.

Мобильные лаборатории предназначены для оперативного мониторинга окружающей среды и последующей передачи данных для принятия решений. Транспортные средства должны быть оснащены оборудованием для измерения качества атмосферного воздуха, воды, почвы и других параметров, а также обеспечивать комфортные условия работы для специалистов в полевых условиях.

Лаборатории будут использоваться для экологического мониторинга в различных климатических условиях страны, а также на дорогах с различными покрытиями, включая бездорожье.
